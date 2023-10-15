В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании автосервиса

К ликвидации возгорания привлекли более 50 человек и 15 единиц техники

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пожар на площади 600 кв. м произошел в автосервисе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Пожар произошел по адресу: ул. Фучика, д. 19 в здании автосервиса. Площадь составила 600 кв. м. В 20:30 пожар удалось локализовать", - говорится в распространенном сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли более 50 человек и 15 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Позже в пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что открытое горение ликвидировали на площади 600 кв. м. "В Санкт-Петербурге ликвидировано открытое горение в автосервисе в 22:15", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (23:00 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.