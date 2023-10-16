На всей южной части Приморья установили высокий класс пожароопасности леса

Как сообщили в Приморском гидрометцентре, он будет действовать ближайшие три дня

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Высокий класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям установлен на ближайшие три дня в южной половине Приморского края и в некоторых северных районах, сообщает Приморский гидрометцентр. В Хасанском округе объявлен пятый, чрезвычайный класс пожароопасности.

"В связи с продолжительным периодом сухой погоды 16-18 октября в южной половине Приморского края и местами на севере (Дальнереченский, Тернейский районы) сохранится 4-й (высокий), в Хасанском районе 5-й (чрезвычайный) класс пожарной опасности по метеорологическим условиям", - сообщается на сайте гидрометцентра в разделе штормовых предупреждений.

В Хасанском муниципальном округе Приморья расположен самый большой в регионе национальный парк "Земля леопарда", который занимает значительную часть округа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка, пока никаких лесных пожаров на территории самого нацпарка и прилегающих земель не зафиксировано.

По данным регионального правительства, с начала года в крае на землях лесного фонда зарегистрировано 256 лесных пожаров на площади свыше 15 тыс. га. Ликвидировано в первые сутки после обнаружения 99% лесных пожаров. На землях иных категорий ликвидировано 349 природных пожаров на площади почти 30 тыс. га.