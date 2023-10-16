В Хабаровском крае главу турфирмы осудили условно за гибель человека при сплаве на рафтах

Ее признали виновной по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно директору туристической фирмы, проводившей сплав на рафтах по горной реке, во время которого погибла женщина. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"Судом женщине (директору компании - прим. ТАСС) назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Ее признали виновной по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Компания организовывала сплавы на рафтах по горным рекам. В июне 2021 года 16 туристов отправились по маршруту на двух лодках по реке Катэн в районе имени Лазо. Для их сопровождения директор фирмы привлекла своего супруга, который не являлся профессиональным инструктором-проводником. Саму группу также не подготовили к прохождению маршрута, для людей не провели инструктаж должным образом. Участники сплава в том числе не отрабатывали приемы управления рафтом и прохождения препятствий на реке.

Инцидент произошел на реке, когда ухудшилась погода. Один из рафтов столкнулся с лежащим на воде деревом и перевернулся. Девять человек оказались за бортом, 48-летняя женщина утонула.