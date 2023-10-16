Мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве

По версии следствия, Юрий Карих участвовал в преступной схеме по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению как нуждающихся в переселении

ТАСС, 16 октября. Мэра Тулуна в Иркутской области задержали по подозрению в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья. Об этом сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.

"В Иркутской области следователями СК задержан мэр Тулуна, подозреваемый в мошенничестве. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья. По версии следствия, в 2019 году мэр Тулуна вместе с подчиненными сотрудниками администрации муниципального образования разработали и в последующем реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению как нуждающихся в переселении", - говорится в сообщении.

По данным следствия, также предъявлено обвинение в мошенничестве еще пяти фигурантам, в числе которых бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна.

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что ход и результаты расследования уголовного дела о мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья находятся на контроле. "Органами прокуратуры будет проверена законность принятых следователями решений", - пояснили в ведомстве.

В начале октября мэра Тулуна Юрия Кариха вызвали на допрос в рамках возбужденного уголовного дела по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению граждан из подтопленных территорий. Сам Карих заявил, что он не задержан и работает в прежнем режиме.

Карих в 2010 году был выбран мэром Тулуна. Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны летних паводков. Сильнее всего от наводнения пострадал Тулун, где проживают почти 40 тыс. человек. Вода в реке Ия поднялась до 14 м - вдвое выше критического значения. В 2022 году власти Тулуна сообщали ТАСС, что завершить программу переселения жителей города, дома которых в 2019 году пострадали от повышения уровня грунтовых вод, планируется в 2025 году.