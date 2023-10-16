16 октября, 13:08

Под Белгородом обнаружили более 200 снарядов и авиабомбу времен ВОВ

Боеприпасы ликвидировали на специальном полигоне

БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Более 200 артиллерийских снарядов и авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли в районе поселка Политотдельский под Белгородом. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"16 октября 2023 года в районе поселка Политотдельский Белгородского района были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Заявитель незамедлительно сообщил об опасной находке в районный отдел полиции", - говорится в сообщении.

Выехавшие к месту происшествия взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли 122 артиллерийских снаряда калибра 37 мм, 82 артиллерийских снаряда калибра 20 мм, а также немецкую авиационную бомбу SD. "Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были вывезены и ликвидированы на специальном полигоне", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияБелгородская область
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