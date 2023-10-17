На восточном побережье Австралии произошел лесной пожар

Один человек погиб

СИДНЕЙ, 17 октября. /ТАСС/. Крупный лесной пожар возник на севере австралийского штата Новый Южный Уэльс на восточном побережье континента, погиб один человек. Об этом сообщило полицейское управление региона.

"Мужчина погиб в результате лесного пожара в сельской местности в 30 км к западу от города Кемпси [расположен в 430 км к северу от Сиднея]. Его тело было обнаружено возле сгоревшего бульдозера. Хотя личность погибшего пока не установлена, считается, что мужчина умер, пытаясь спасти свой дом от пожара", - сказали в полиции Нового Южного Уэльса.

Власти региона сообщили, что лесной пожар, охвативший более 11 тыс. га, пока не удается локализовать. "В настоящее время на территории штата зафиксировано 69 пожаров, из которых 32 еще не локализованы. Для борьбы с ними мобилизованы 700 пожарных и специалистов по управлению инцидентами, работает тяжелая техника и самолеты", - указали в региональной пожарной службе, отметив, что тушению огня мешают сложные условия: сильный ветер и сухая жаркая погода.