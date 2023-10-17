Один человек погиб при обстреле села в Херсонской области

За минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам левого берега региона 77 снарядов

ГЕНИЧЕСК, 17 октября. /ТАСС/. Один мирный житель погиб в результате обстрела села Казачьи Лагеря в Херсонской области со стороны украинских военных, сообщил представитель оперативных служб региона журналистам.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам левого берега Херсонской области 77 снарядов. 16 октября ВСУ обстреляли населенные пункты Князе-Григоровка - 5 снарядов, Крынки - 11 снарядов, Подлесное - 6 снарядов, Голая Пристань - 6 снарядов, Казачьи Лагеря - 10 снарядов.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н. п. Новая Каховка, н. п. Каховка, н. п. Малая Лепетиха, н. п. Саги, н. п. Алёшки, н. п. Новая Збурьевка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии", - уточнил представитель оперативных служб.

Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.