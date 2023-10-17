В Белгородской области за сутки зафиксировали 16 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области 16 боеприпасов, также регион был атакован с помощью дронов.

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Над городом Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В Белгородском районе над селом Соломино и в районе села Новая Деревня системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет", - написал он.

В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое - установлено пять прилетов. В Яковлевском округе в районе села Задельное системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа.

В Шебекинском округе по хутору Панков ВСУ выпустили четыре минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - пять гранатометных выстрелов, по хутору Балки - два минометных снаряда. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.