В Ростовской области ликвидировали нарколабораторию

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству синтетических наркотиков в Новошахтинске Ростовской области, изъято 13 кг мефедрона, подозреваемый в организации криминального бизнеса задержан. Возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"В Новошахтинске Ростовской области полицейскими ликвидирована лаборатория по синтезу мефедрона. С места производства сотрудниками полиции изъято порядка 13 кг готового наркотика. Владелец криминального бизнеса планировал изготовить еще 20 кг "синтетики". <…> В ходе реализации оперативной информации задержали 49-летнего жителя города Новошахтинска, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что полицейские обнаружили нарколабораторию в хозпостройке у частного дома подозреваемого, во время обыска изъято около 13 кг мефедрона, 150 литров прекурсоров и оборудование. По данным ГУ МВД, он планировать сбывать наркотик через тайники на территории Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса Российской Федерации", - добавили в пресс-службе. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.