Адвокаты Коломойского заявили о проблемах с его здоровьем

По их словам, бизнесмен "нуждается в систематическом приеме медицинских препаратов"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Адвокаты украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), находящегося в СИЗО, на заседании Киевского апелляционного суда заявили, что у их подзащитного серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что защитники Коломойского рассказали, что у бизнесмена есть несколько хронических заболеваний и он "нуждается в систематическом приеме медицинских препаратов, а также должен соблюдать необходимый режим и находиться под постоянным врачебным наблюдением". По их словам, содержание бизнесмена под стражей несовместимо с состоянием его здоровья.

Также адвокаты выступили с утверждением, что суд не учел материальное положение Коломойского, когда принимал решение о сумме залога, заплатив который он мог бы выйти из СИЗО. Они отметили, что бизнесмен якобы даже теоретически не может выплатить назначенный залог.

Помимо этого, Коломойский в материалах суда указан как лицо, которое имеет гражданство Израиля и Кипра, и поэтому он якобы "во избежание уголовной ответственности может беспрепятственно перемещаться как по территории Украины, так и за ее пределами". В начале октября украинское издание "Страна" со ссылкой на постановление суда сообщило, что Шевченковский суд Киева назвал Коломойского гражданином Израиля, хотя ранее официально признал наличие у него украинского гражданства. Информация о том, что его могли лишить гражданства Украины, стала появляться в украинских СМИ примерно год назад, однако официального подтверждения так и не поступило.

Коломойский был задержан 2 сентября после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн. По данным следствия, в 2013-2020 гг. бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. 6 октября Киевский апелляционный суд отказал Коломойскому в удовлетворении апелляционной жалобы, оставил его под стражей и сохранил размер залога.

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.