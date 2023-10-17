Таможенники с начала года в РФ изъяли на 16% больше наркотических и психоактивных веществ

По данным ФТС, изъяли свыше 22 тонн наркотических средств

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Таможенные органы во взаимодействии с правоохранителями изъяли из незаконного оборота более 22 тонн наркотических средств, сильнодействующих, психотропных веществ и их прекурсоров. Это почти на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

По данным службы, в числе изъятого более 1 645 кг гашиша и гашишного масла, почти 316 кг кокаина, 65 кг травы гармалы, содержащей наркотическое средство гармин, 6 кг марихуаны, 889 кг сильнодействующих веществ, а также 19 тонн прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

Выявлено 1 007 фактов незаконного перемещения контролируемых веществ.

Возбуждено 263 уголовных дела, из них 127 о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, 136 - по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ".

За указанный период Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России организовало 201 контролируемую поставку, среди которых 14 международных операций и 2 учебные международные операции. По результатам из незаконного международного оборота изъято почти 1 253 кг контролируемых веществ.