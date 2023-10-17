В Барнауле рассмотрят дело экс-заместителя прокурора Новосибирской области

Любовь Кузьменок обвиняется в получении взятки

КЕМЕРОВО, 17 октября. /ТАСС/. Дело бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, задержанной по делу о взяточничестве, будет рассматривать Ленинский районный суд Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в Восьмом кассационном суде.

"Дело Кузьменок Любови Яковлевны рассмотрит Ленинский районный суд Барнаула. Срок содержания под стражей продлен на шесть месяцев", - сказал собеседник агентства.

В июне источник ТАСС сообщал, что женщина была объявлена в розыск по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере), ей заочно было предъявлено обвинение. Спустя несколько дней Кузьменок была задержана в Москве.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году присвоил первому заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок чин государственного советника юстиции третьегого класса (соответствует званию генерал-майора). Кузьменок стала второй женщиной-генералом в Новосибирской области.