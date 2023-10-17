Семеро бойцов ВСУ приговорены к длительным срокам за пытки над пленным и попытку убийства

Суд приговорил Бучковского к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Стрюков приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Гальчуков, Книжник, Кривцун, Матушанский и Сергейчук проведут в колонии по 16 лет каждый

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Семеро украинских военнослужащих осуждены в Донецкой Народной Республике (ДНР) за пытки над пленным и попытку убийства мирного жителя, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, рассмотрение уголовного дела проходило сразу по нескольким статьям уголовного законодательства РФ.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины: 24-летнего Артема Бучковского, 27-летнего Владислава Стрюкова, 26-летнего Ильи Гальчукова, 28-летнего Владислава Сергейчука, 29-летнего Сергея Книжника, 36-летнего Сергея Кривцуна, 37-летнего Александра Матушанского. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пунктам "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным и гражданским населением на оккупированной территории), пунктам "в", "г", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - сказали в прокуратуре.

Суд приговорил Бучковского к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Стрюков приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Гальчуков, Книжник, Кривцун, Матушанский и Сергейчук проведут в колонии по 16 лет каждый.

По данным следствия, в марте 2022 года Стрюков, находясь на временной позиции на пр. Металлургов в Мариуполе, заметил идущего по улице гражданского мужчину, после чего отдал приказ Бучковскому открыть огонь на поражение. В результате обстрела мужчина получил ранение в плечо, однако ему удалось скрыться из зоны видимости украинских военнослужащих. Спустя несколько дней Кривцун, Матушанский, Книжник, Сергейчук, Гальчуков и Бучковский взяли в плен военнослужащего ДНР. По версии следствия, осужденные привезли его на территорию завода "Азовмаш", пытали, избивали битой, пытаясь получить информацию о расположении войск и вооружении.

В прокуратуре уточнили, что пострадавший военнопленный позже был освобожден бойцами ДНР.