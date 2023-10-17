В Сочи дрейфовавший катер отбуксировали в порт

Проводится проверка

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Катер с четырьмя людьми на борту, дрейфовавший в акватории Сочи из-за заглохшего двигателя, отбуксирован в морской порт города-курорта. Пострадавших нет, следователи проводят проверку по факту случившегося, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

"По этому факту Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка. По уточненной информации, маломерное судно следовало из морского порта Сочи в морской порт Новороссийск. У катера заглох двигатель, и он стал дрейфовать, ввиду чего была запрошена помощь", - говорится в сообщении.

Катер был отбуксирован спасателями в порт города-курорта, никто не пострадал, уточнили ТАСС в пресс-службе Западного МСУТ СК России. Следователем устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Как сообщили журналистам в в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, волнение моря составляло около четырех баллов, поэтому на помощь двум членам экипажа и двум пассажирам спасатели вышли на катере "Валерий Замараев". Также к терпящему бедствие судну по морю шел буксир "Никифор Поярко". Поврежденную яхту доставили в гавань сочинского морского порта. Уточняется, что двое пассажиров приехали на отдых в Сочи из Саратовской области, члены экипажа - местные жители.