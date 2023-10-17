17 октября, 17:53

В Самаре возбудили уголовное дело об участии в массовых беспорядках после драки

Надзорное ведомство даст оценку соблюдения органами власти требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактики совершения ими преступлений

ТАСС, 17 октября. Уголовное дело по статье об участии в массовых беспорядках возбудили после драки в парке, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

"Прокуратурой Советского района г. Самары проводится проверка по факту публикации в социальных сетях видео массовой драки в парке Победы. Органами полиции по факту массовой драки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (участие в массовых беспорядках)", - говорится в сообщении.

В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдения органами власти требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактики совершения ими преступлений.

Ранее в Telegram-канале "ЧП Самара" разместили видео драки, в которой принимает участие почти 20 человек. В сообщении утверждалось, что в конфликте принимали участие в том числе несовершеннолетние. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация