В Самаре возбудили уголовное дело об участии в массовых беспорядках после драки

Надзорное ведомство даст оценку соблюдения органами власти требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактики совершения ими преступлений

ТАСС, 17 октября. Уголовное дело по статье об участии в массовых беспорядках возбудили после драки в парке, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

"Прокуратурой Советского района г. Самары проводится проверка по факту публикации в социальных сетях видео массовой драки в парке Победы. Органами полиции по факту массовой драки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (участие в массовых беспорядках)", - говорится в сообщении.

В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдения органами власти требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактики совершения ими преступлений.

Ранее в Telegram-канале "ЧП Самара" разместили видео драки, в которой принимает участие почти 20 человек. В сообщении утверждалось, что в конфликте принимали участие в том числе несовершеннолетние.