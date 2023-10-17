В пяти районах Костромской области выявили нарушения электроснабжения из-за снега и ветра

К ликвидации последствий привлекли 120 человек и 42 единицы техники

КОСТРОМА, 17 октября. /ТАСС/. Локальные повреждения электросетей возникли в пяти районах Костромской области из-за интенсивных снегопадов, сопровождающихся порывистым ветром. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"По данным филиала "Костромаэнерго", отключения электрической энергии наблюдаются в Макарьевском, Нейском, Мантуровском, Кологривским и Шарьинским районах. К ликвидации повреждений привлечены 120 человек в составе 30 бригад, а также 42 единицы техники. В том числе для усиления в пострадавшие муниципалитеты перемещены бригады филиала из других районов", - говорится в сообщении.

Энергетики взаимодействуют с главами районов и сотрудниками ЕДДС. Для социально значимых объектов привлечены 11 резервных источников электроснабжения.

Большую часть повреждений на сетях уже удалось устранить. Отключенными остаются 52 трансформаторные подстанции в 33 населенных пунктах, в них проживает более 1,8 тыс. жителей и находится 17 социально значимых объектов. Полностью восстановить электроснабжение специалисты планируют до конца суток.

Ранее ГУ МЧС по Костромской области объявило метеопредупреждение на 17 и 18 октября в связи с прогнозируемым обильным мокрым снегом и ветром до 18 м/с. В настоящий момент на региональных трассах работают 20 единиц техники, уточнили в пресс-службе администрации области. Израсходовано более 100 тонн противогололедных материалов. На федеральной трассе завершена большая часть противогололедной обработки дорожного покрытия, усилено патрулирование сотрудниками ГИБДД.