В Красноярском крае завели дело на устроившего дебош в соборе мужчину

Он нецензурно выражался, танцевал и угрожал прихожанам

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Канске на востоке Красноярского края в отношении мужчины, который в Свято-Троицком кафедральном соборе выражался нецензурной бранью, танцевал и угрожал применения насилием прихожанам. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

"Следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Канска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужения), п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозами применения насилия)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый вместе с друзьями, находясь в состоянии опьянения, зашли в Свято-Троицкий кафедральный собор Канска. "Там 20-летний житель Канска во время утренней воскресной литургии, выражая явное неуважение к людям, исповедующим христианство, в присутствии находящихся в соборе верующих граждан, прошел на солею, начал кричать, выражаться нецензурной бранью, танцевать, высказывая угрозы применения насилия к гражданам, при этом мужчина фиксировал свои противоправные действия на мобильный телефон", - пояснили в ведомстве.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.