Экс-замглаву управления МВД по Бурятии осудили за покушение на взятку

Он получил 9,5 лет колонии и штраф в размере 30 млн рублей

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Суд в Иркутске назначил 9,5 года колонии строгого режима бывшему замглавы следственного управления. Начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД России по Бурятии признали виновным в покушении на получение взятки в 15 млн рублей. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

"Ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с возмещением штрафа в размере 30 млн рублей. Кроме того, по решению суда осужденный лишен специального звания "полковник", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 26 июля 2021 года в Иркутске полицейский получил через посредника взятку фальшивыми деньгами особо крупном размере. За эту сумму он должен был прекратить уголовное преследование в отношении одного из фигурантов дела, находящегося в производстве СУ МВД по Республике Бурятия. Взяткополучатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Иркутской области на месте преступления.

В управлении СК добавили, что по уголовному делу следователями проведены четыре сложных экспертизы, в том числе химические, фоноскопическая и лингвистические. Органами предварительного следствия применены обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество осужденного.