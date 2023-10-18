Полиция задержала сотрудницу щелковской УК, переехавшую на машине девушку

Пострадавшая госпитализирована с переломами ног

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали женщину, которая сбила и переехала на машине местную жительницу в Щелкове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Водитель, которая накануне совершила наезд на женщину, задержана в порядке ст. 91 УПК", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло накануне днем около одного из домов по улице Космодемьянской. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, сотрудница управляющей компании сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая мешала ей уехать. Пострадавшая госпитализирована с переломами ног. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.