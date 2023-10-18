На юге Москвы мужчина устроил стрельбу после замечания из-за громкой музыки

Пострадал один человек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Конфликт между таксистами и молодыми людьми после сделанного из-за громкой музыки замечания закончился стрельбой на юге Москвы, пострадал один человек.

По данным столичного главка МВД, в полицию поступило сообщение о конфликте в районе Бирюлево-Восточное. Полицейские, прибыв на место, установили, что между гражданами возник конфликт, во время которого один из участников несколько раз выстрелил из пистолета. "Пострадавший госпитализирован. Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий направленных на установление и задержание участника конфликта", - добавили в пресс-службе.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что конфликт произошел после того, как молодой человек с девушкой сделали замечание таксистам, которые громко слушали музыку. "В ответ на сделанное замечание один из знакомых работников такси, предположительно из травматического пистолета, обстрелял парня. У него ранение щеки, его жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.