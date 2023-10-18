В Подмосковье водитель машины врезался в грузовик на ЦКАД

Мужчину госпитализировали

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Водитель иномарки врезался в стоящую на обочине грузовую машину на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Домодедове, он жив и госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло на 198-м км ЦКАД. "По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем марки Citroеn, совершил наезд на стоящую на обочине дороги грузовую машину Iveco. В результате ДТП пострадал водитель Citroеn, с телесными повреждениями он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.