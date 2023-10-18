18 октября, 19:09

На юге Франции у синагоги задержали мужчину с ножом

Он собирался напасть на прохожего

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину, который собирался напасть на человека возле синагоги в коммуне Канн на юге Франции. Об этом сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

"Только что в Канне сотрудники уголовной полиции задержали очень опасного человека с ножом, который хотел напасть на другого человека. Благодаря им удалось избежать худшего", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Как уточняет телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции, мужчина поджидал свою жертву возле синагоги. Когда он достал из-за пояса нож и попытался напасть на прохожего, вмешались находившиеся поблизости полицейские. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. 

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Франция
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