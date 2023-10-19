В Белгородской области за сутки зафиксировали около 90 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, повреждения получили одно домовладение и линия электропередачи

БЕЛГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 90 различных боеприпасов, также регион атаковали с помощью дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор", - написал Гладков.

В Шебекинском округе 18 октября ВСУ из гранатомета и миномета обстреляли село Новая Таволжанка. Зафиксировали четыре гранатометных выстрела и семь минометных снарядов. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. "Сейчас электроснабжение восстановлено. Под минометный обстрел попало село Муром - установлено два прилета. Также в Муроме с квадрокоптера сброшен один осколочный боеприпас. По селу Середа выпущено три минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - три гранатометных выстрела, по хутору Балки - один минометный снаряд", - сообщил губернатор.

В Белгородском районе 18 октября под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка - зафиксировали семь прилетов. Также в Щетиновке с БПЛА сбросили три осколочных боеприпаса. "По селу Наумовка выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Красный Хутор - 29 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Нехотеевка - 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В селе Устинка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Над селом Ближним системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - проинформировал глава региона.

В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Карабаново - установлено пять прилетов. В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старого - зафиксировали пять гранатометных выстрелов, также в хуторе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас.

В Краснояружском районе по окраинам сел Вязового и Староселья выпустили по три артиллерийских снаряда. Также на окраине Староселья ВСУ сбросили с БПЛА один осколочный боеприпас.