В Рыбинске по делу о получении взятки арестовали бывшего замглавы

Иван Дубино ранее скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Рыбинский городской суд арестовал бывшего заместителя главы администрации Рыбинска Ярославской области Ивана Дубино, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.

Дубино скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В четверг обвиняемый был задержан.

Ранее в отношении Дубино и депутата муниципального совета Рыбинска Виктора Тамарова было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По данным следствия, с 2022 года Дубино и Тамаров, который на тот момент был заместителем генерального директора МУП "Теплоэнерго", позднее - генеральным директором ООО "Рыбинская генерация", занимались реализацией инвестиционного проекта по реконструкции теплосетей Рыбинска с общим финансированием свыше 800 млн рублей. При реализации проекта они получали от подрядных коммерческих организаций взятки в особо крупном размере.

В даче взятки обвиняется сын председателя муниципалитета (гордумы) Ярославля Сергея Калинина Михаил Калинин. На момент совершения преступления он был главным инженером коммерческой организации, заключившей контракт с МУП "Теплоэнерго" на ремонт и реконструкцию тепловых сетей Рыбинска. Калинин передавал деньги Тамарову, а также должностным лицам администрации Рыбинска. За взятку Калинин должен был получить содействие в своевременной и беспрепятственной приемке выполненных работ, а также общее покровительство.

Тамарову ранее также было предъявлено обвинение по делу о получении взятки в размере 600 тыс. рублей (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, будучи заместителем генерального директора "Теплоэнерго" он получил деньги от представителя коммерческой организации за общее покровительство по службе.