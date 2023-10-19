19 октября, 19:42

Трех новых фигуранта дела о хищениях в банке "Клиентский" отправили под домашний арест

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы поместил под домашний арест трех новых фигурантов выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении объявленных ранее в международный розыск экс-руководителей обанкротившегося московского банка "Клиентский" Андрея Лопатова и Ильи Волосевича. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, новым фигурантам дела вменяется растрата денежных средств банка на сумму около 60 млн рублей.

"Избрать в отношении Натальи Дубровиной, Дмитрия Меренкова и Константина Очеретина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 ноября", - говорится в постановлении в отношении каждого из обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), п. "а", "б" ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Кроме того, суд установил в отношении фигурантов ряд ограничений, среди которых запрет пользоваться мобильной связью и интернетом. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация