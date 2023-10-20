На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 4,5 км

Как сообщили в региональном МЧС, пепловый шлейф распространяется в восточном-северо-восточном направлении вглубь полуострова и может дойти до поселка Усть-Камчатск и села Крутоберегово

ТАСС, 20 октября. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,5 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Утром 20 октября из вулкана Безымянный был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 500 м при высоте самого исполина 2 882 м. Пепловый шлейф распространяется в восточном-северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится поселок Усть-Камчатск, а также село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района", - говорится в сообщении.

В указанных поселках не исключается выпадение незначительного количества пепла. В настоящий момент выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Безымянный - действующий вулкан на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота - 2 882 м (до 1956 года - 3 075 м), в состав входят остатки уничтоженного извержением 1956 года старого вулкана, молодой активный стратовулкан и кратер на месте старого вулкана диаметром 1,3 км на 2,8 км. На склонах - многочисленные лавовые потоки, у подножия - 16 экструзивных куполов.