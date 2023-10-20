20 октября, 02:36

В Красноярском крае произошел пожар в двухэтажном доме

Как сообщили в региональном МЧС, один человек пострадал

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Двухэтажный жилой дом загорелся на севере Красноярского края в Туруханском районе на площади 560 кв. м. Один человек пострадал в результате пожара, сообщает региональный главк МЧС.

"Сегодня в 01:55 (21:55 мск 19 октября) произошел пожар в двухэтажном брусовом многоквартирном жилом доме в поселке Бор Туруханского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения кровля жилого дома полностью охвачена огнем. Пожар локализован в 04:30 (00:30 мск) на площади 560 кв. м. <…> В результате травмирован один человек", - говорится в сообщении.

На тушении пожара от МЧС России задействованы 3 единицы техники и 12 человек личного состава. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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