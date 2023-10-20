На центральной аллее Славы главного кладбища Красноярска заметили медведя

Жителям рекомендовали воздержаться от посещений кладбища

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Медведя заметили на территории центральной аллеи Славы кладбища "Бадалыкское", сообщила мэрия Красноярска.

"Хищник показался прямо на центральной аллее. Его заметили по камерам наблюдения. На место вызваны сотрудники Охотнадзора. Они уже занимаются отловом зверя", - сообщили в мэрии. По информации городской администрации, медведь по виду подросток, поэтому, возможно, неподалеку может находиться и его мама.

В мэрии добавили, что отменять запланированные похоронные процессии пока не будут, но жителям по возможности рекомендуют воздержаться от посещения кладбища.

Сотрудники Охотнадзора изучают следы животного, чтобы понять, как он проник на территорию кладбища. "Они дадут дальнейшие рекомендации для администрации погоста", - пояснили в администрации города.

В региональном главке МВД в свою очередь сообщили, что ведут поиски медведя.

Бадалыкское кладбище самое большое в Красноярске. Здесь находится более 65% всех захоронений города.