Мэра Тулуна арестовали по делу о мошенничестве

По версии следствия, Юрий Карих с соучастниками предоставил фиктивные данные для выделения двух квартир стоимостью более 4 млн рублей людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе, недвижимость продали, а деньги присвоили

ИРКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Суд отправил под стражу до 1 декабря мэра Тулуна Иркутской области 56-летнего Юрия Кариха, задержанного по делу о мошенничестве при расселении аварийного жилья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 декабря", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Карих вместе с соучастниками намеренно предоставил фиктивные данные для выделения жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продали, а деньги присвоили. По информации прокуратуры, речь идет о двух квартирах стоимостью более 4 млн рублей. Кариху предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Также обвинение в мошенничестве предъявили еще пяти фигурантам. Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области, в их числе бывшие председатель и начальник отдела по жилью комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна. По данным прокуратуры, двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с троих взята подписка о невыезде.

После задержания Кариха исполняющим обязанности главы города назначен заместитель мэра Андрей Нижегородцев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. Карих возглавляет Тулун с 2010 года. В 2013 году он был судим за служебный подлог, суд приговорил его к штрафу в 50 тыс. рублей. Тогда было установлено, что мэр предоставил в бухгалтерию для получения компенсации подложные документы о проживании в гостинице Иркутска во время командировки. Сумма ущерба бюджету составила 22 тыс. рублей. Из-за истечения срока давности преступления, которое было совершено в 2011 году, наказание отменили.

Тулун, где проживают около 40 тыс. человек, сильнее всего пострадал от разрушительных паводков, прошедших в Иркутской области летом 2019 года. Для восстановления в муниципалитетах региона разрушенной и пострадавшей инфраструктуры на федеральном уровне была принята соответствующая программа. В частности, в Тулуне построили многоквартирные и индивидуальные жилые дома, социальные объекты.