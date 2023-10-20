Экс-канцлер Австрии обвинил прокуратуру в выборочном использовании его слов

Себастьяна Курца подозревают в даче ложных показаний в ходе парламентского расследования

ВЕНА, 20 октября. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, который подозревается в даче ложных показаний, обвинил сотрудников прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в выборочном использовании его переписки в чатах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я не хочу жаловаться, но я не чувствую, что прокуратура относится ко мне справедливо. Я не могу понять, почему [некоторые] чаты игнорируются. Те высказывания, которые можно трактовать по-разному, трактуются только во вред мне", - заявил Курц в ходе дачи показаний перед судом.

Ранее защита экс-канцлера потребовала поменять судью Михаэля Радастича, сославшись на его необъективность из-за близких контактов с австрийским политиком Петером Пильцем, противником Курца. По мнению защиты, это обстоятельство негативно сказывается на объективности процесса. Радастич отрицает наличие дружеских отношений с Пильцем. Земельный суд Вены по уголовным делам в среду начал процесс над экс-канцлером Курцем, возглавлявшим правительство Австрии в 2017 - 2021 годах. Австрийская прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией подозревает Курца в даче ложных показаний в ходе парламентского расследования о назначении руководства государственного инвестиционного холдинга OeBAG. Курц утверждает, что не влиял на процесс выбора руководства холдинга. Прокуратура считает, что экс-канцлер был способен помочь своему доверенному лицу Томасу Шмиду встать во главу компании. Курц уверен, что сможет доказать свою правоту в суде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.