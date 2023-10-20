В Самаре задержали семерых участников массовой драки

Несколько уголовных дел объединили в одно производство

ТАСС, 20 октября. Семерых участников конфликтов между подростками и мигрантами задержали в Самаре. Об этом сообщается в группе в соцсети "ВКонтакте" следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, с 15 по 17 октября 2023 года на разных участках местности в городе Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. В ходе потасовок участникам драк причинены телесные повреждения. В настоящее время участники конфликтных ситуаций установлены, задержаны семь граждан, в том числе несовершеннолетние, причинившие телесные повреждения, повлекшие вред здоровью", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в одно производство объединили несколько уголовных дел о побоях, умышленном причинении вреда здоровью и хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти по факту размещения видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Telegram-канале "ЧП Самара" разместили видео драки, в которой принимает участие почти 20 человек.