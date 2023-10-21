В Удмуртии погиб человек в результате детонации снаряда в селе

На место происшествия выехали следователи СК

ТАСС, 21 октября. Мужчина погиб в результате детонации боевого снаряда при попытке его разобрать на территории частного дома в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону.

"По данным проверки, 21 октября 57-летний житель села Пугачево Малопургинского района, выполняющий работы по утилизации боеприпасов, доставил домой снаряды с целью сдать их в металлолом", - говорится в сообщении.

При попытке разобрать боеприпас произошла детонация, в результате чего мужчина погиб.

Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике начата доследственная проверка в связи с произошедшим. На место происшествия выехали следователи СК, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе Минздрава Удмуртии уточнили, что других пострадавших в результате инцидента нет.

В Пугачево ранее располагался полигон. В 2011 году там произошло крупное возгорание со взрывами боеприпасов. В мае 2018 года на этой территории возник пожар на площади 300 га с детонацией снарядов. Еще одно крупное возгорание произошло весной 2020 года.