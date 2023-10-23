В Благовещенске гражданин Китая пытался вывезти более 260 г золота

Возбуждено уголовное дело о контрабанде

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 октября. /ТАСС/. Гражданин Китая пытался вывезти внутри портативного внешнего аккумулятора более 260 г золота из Благовещенска в китайский город Хэйхэ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

"Порядка 266 г золота обнаружили благовещенские таможенники внутри портативного внешнего аккумулятора, который 35-летний гражданин Китая пытался вывезти на родину в своей ручной клади", - говорится в сообщении.

Мужчина планировал отбыть на теплоходе в город Хэйхэ, но при сканировании его багажа инспекторы выявили в полости мобильного зарядного устройства металлизированный песок желтого цвета. Мужчина признался, что перевозит драгоценные металлы, о действующем запрете их вывоза он знал, поэтому намеренно спрятал товар.

Экспертиза, которую в дальнейшем провели специалисты, подтвердила, что песок состоит из частиц золота и серебра общим весом 266 г. Это считается крупным размером для данной категории стратегически важных товаров. По факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). За это нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.