Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра

Они объяснили свой поступок необходимостью проводить реновацию жилых домов для их лучшей теплоизоляции и активизации борьбы с изменением климата

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Группа активистов ассоциации "Последняя реновация" (Derniere Renovation) испачкали краской стеклянную пирамиду перед зданием Лувра в центре Парижа. Видеозаписи их действий опубликовали в соцсети X (ранее Twitter).

На одном из роликов запечатлили мужчину, забравшегося почти на самый верх пирамиды и выливающего краску на стеклянную поверхность. На другом ролике группа людей, сопровождая свои действия скандированием лозунгов, забрасывает пирамиду шариками с краской, пока им пытаются помешать охранники музея.

Свои действия ассоциация мотивировала срочной необходимостью проводить реновацию жилых домов для их лучшей теплоизоляции и, как следствие, активизации борьбы с изменением климата. Они выступают за ежегодное обновление 700 тыс. домов, а также выделение на эти цели €12 млрд и критикуют французский парламент и правительство за "отказ голосовать за поправки, благоприятствующие тепловому обновлению и спасению жизней".