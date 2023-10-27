В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с грузовиком

По предварительной информации, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Три человека госпитализированы после лобового столкновения грузовика и легковушки в Щелкове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло у одного из домов на Талсинкой улице примерно в 11:20. "По предварительной информации, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир легковушки с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.