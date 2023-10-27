Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

По данным МО РФ, это произошло около 19:00 мск

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ, российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Курской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"27 октября около 19 часов [мск] пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - отметили в ведомстве.