28 октября, 00:13
Палестино-израильский конфликт

С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 29 журналистов

Юсеф Мухаммед/ ТАСС
© Юсеф Мухаммед/ ТАСС

Как сообщил Комитет защиты журналистов, это самый смертоносный период с момента, когда организация начала собирать информацию

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 29 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил в пятницу Комитет защиты журналистов.

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"С 7 по 27 октября 2023 года по меньшей мере 29 журналистов попали в список более чем 8 тыс. погибших [людей] с обеих сторон", - отмечается в сообщении. Как уточняет организация, это самый смертоносный период для журналистов с момента, когда Комитет начал собирать информацию в 1992 году.

"Так как новостные агентства теряют связь со своими съемочными группами и репортерами в секторе Газа <...>, мир теряет возможность увидеть реальность", - говорится в заявлении. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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