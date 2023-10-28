Под Калининградом полиция разыскивает мужчину, сбившего на машине собаку

Прокуратура взяла ход проверки на контроль

КАЛИНИНГРАД, 28 октября. /ТАСС/. В Калининграде полиция проводит проверку и устанавливает водителя автомобиля, наехавшего на собаку в одном из садовых товариществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного УМВД.

"Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего, устанавливает водителя автомобиля", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре области ТАСС сообщили, что надзорное ведомство взяло ход проверки на контроль. Процессуальное решение будет принято после ее завершения.

В социальных сетях появилось видео, на котором автомобиль наезжает на собаку на обочине поселковой дороги. В комментариях авторы пишут, что водитель умышленно сбил животное.

Судьба попавшего под колеса животного неизвестна. На месте происшествия его не обнаружили.