Организатора избиений прохожих в Петербурге объявили в розыск и заочно арестовали

Суд уже заключил под стражу 11 фигурантов дела, 9 из которых - несовершеннолетние

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Следователи СК в Санкт-Петербурге объявили в международный розыск предполагаемого организатора группы молодых людей, которые избивали случайных прохожих, снимали свои действия на камеру и публиковали записи в интернете. Суд заочно заключил злоумышленника под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

"Установлено, что организатором противоправных действий является Турал Мамедов 2005 года рождения, который скрывается от органов следствия. 28 октября судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно)", - говорится в сообщении.

Мамедову заочно предъявили обвинение, сам он объявлен в международный розыск. В отношении главного фигуранта и его предполагаемых соучастников СК расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 213, п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство, возбуждение ненависти и вражды). Ранее суд заключил под стражу 11 злоумышленников (9 из них - несовершеннолетние), в том числе уроженцев Азербайджана и Таджикистана. Обвинение предъявили восьми фигурантам.

По версии следствия, в 2023 году группа молодых людей, действуя по предварительному сговору из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды, нападала на жителей Петербурга и провоцировала драки в общественных местах.

В СК добавили, что во время обысков проверили спортивный клуб, один из заводов, расположенные на территории Ленинградской области, а также несколько ресторанов, где выявили многочисленные нарушения санитарных требований, пожарной безопасности и миграционного законодательства.

15 октября председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения прохожих на улицах Санкт-Петербурга группой выходцев из Азербайджана, которые снимали свои хулиганские действия на видео и публиковали материалы в сети. За два следующих дня полиция задержала шестерых подозреваемых, из установленных участников группы на свободе остается только Турал Мамедов - по данным правоохранителей, именно он является администратором Telegram-канала, в котором размещались резонансные видео. Кроме того, 19 октября в ГУ МВД сообщили о задержании второй группы из пяти несовершеннолетних злоумышленников.