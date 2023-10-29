28 октября, 22:57,
обновлено 28 октября, 23:01

Средства ПВО РФ уничтожили 36 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

Как сообщили в Минобороны, аппараты были самолетного типа

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать 36 беспилотниками объекты на территории РФ, они были уничтожены средствами ПВО над Черным морем и северо-западной частью Крыма. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", - сказали в ведомстве. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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