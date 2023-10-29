В Курской области непогода оставила без света более 180 населенных пунктов

Большая часть повреждений устранена

ТАСС, 29 октября. Отключение электричества из-за непогоды произошло более чем в 180 населенных пунктах в 24 районах Курской области. Большая часть повреждений устранена, без света на данный момент остаются 82 населенных пункта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Ливень и сильный ветер, обрушившиеся на Курскую область в субботу 28 октября, стали причиной отключения электроснабжения в 24 районах области. От последствий неблагоприятных погодных условий пострадал 181 населенный пункт. <…> Значительная часть повреждений была устранена ночью. К утру без электроснабжения оставались 82 населенных пункта в 16 районах области. В Горшеченском и Медвенском отключены высоковольтные линии 10 кВ", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что для восстановления электроснабжения было задействовано 59 аварийно-восстановительных бригад филиала ПАО "Россети центр" - "Курскэнерго": 130 человек, 59 единиц техники. "Работа по восстановлению электроснабжения продолжается. Привлечено 46 аварийно-восстановительных бригад энергетиков: 94 человека, 46 единиц техники. Завершить работу планируется к 15 часам 29 октября", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального ГУ МЧС, порывы ветра в Курской области в субботу достигали 23 м/с. В воскресенье ожидаются небольшие дожди, порывы ветра достигнут 18 м/с.