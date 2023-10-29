В КБР произошел пожар в недостроенном здании еврейского культурного центра

Площадь возгорания составила 30 кв. м

ТАСС, 29 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в строящемся здании еврейского культурного центра в Нальчике. В результате пожара, который полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по КБР.

"В 06:36 мск 29 октября поступило сообщение о том, что в городе Нальчик, по улице Левича, произошел пожар. По прибытии было установлено, что в недостроенном здании горит строительный мусор. В 7:00 пожар полностью ликвидирован", - сообщается на официальном Telegram-канале регионального управления МЧС.

По данным ведомства, площадь пожара составила 30 кв. м.

"В результате пожара пострадавших и погибших нет. К тушению пожара привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 10 человек и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

В настоящее время причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.