На Сахалине иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку раскрытия гостайны

Также суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд в понедельник признал иностранного гражданина 1993 года рождения виновным по уголовному делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Ему назначено наказание в виде штрафа с выдворением за пределы России сроком на 70 лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

"Иностранцу судом определено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей с выдворением за пределы Российской Федерации на 70 лет. Приговор вступил в законную силу", - рассказали в управлении.

Установлено, что мужчина хотел подкупить сотрудника пограничного управления, чтобы на регулярной основе получать секретную информацию о расстановке сил и средств охраны государственной границы, порядке применения, дислокации пограничных сторожевых кораблей и другие полезные ему сведения. Он планировал использовать это для незаконной добычи морских биологических ресурсов.

В отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).