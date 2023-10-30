Число погибших при столкновении поездов на юге Индии достигло 13

Ранения получили более 50 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 октября. /ТАСС/. Число погибших при столкновении поездов на юге Индии возросло до 13 человек, ранения получили более 50. Об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщил телеканал NDTV.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Не исключено, что количество жертв трагедии может увеличиться.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 25 пострадавших.

Источники телеканала в железнодорожной отрасли сообщили, что катастрофа произошла "в результате человеческой ошибки". По их данным, машинист не увидел вовремя зеленый сигнал светофора и не привел в движение состав, после чего в него врезался следовавший за ним другой скорый поезд. При ударе три вагона сошли с рельсов. В то же время телеканал ранее отмечал, что поезд совершил остановку из-за обрыва воздушного кабеля.

Власти объявили о денежных компенсациях семьям погибших. После аварии движение поездов на юге Индии было нарушено - отменены 18 рейсов, более 20 перенесены.

Железнодорожные катастрофы, в результате которых погибают десятки людей, регулярно происходят в южноазиатской республике. Их причиной становятся человеческий фактор или технические неисправности составов. В начале июня в восточном штате Одиша столкнулись три поезда, погибли 280 человек. В министерстве железных дорог Индии тогда заявили, что причиной катастрофы стал сбой в системе электронной блокировки, регулирующей интервалы движения поездов.