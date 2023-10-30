В Химках три человека пострадали при пожаре на АЗС

Ликвидировано возгорание на площади 60 кв. м

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Открытое горение на АЗС в Химках, где пострадали три человека, ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России

"В Химках сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС. На месте работают 11 человек и 3 единицы техники", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства в оперативных службах отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Степень полученных травм устанавливается", - добавил он.

Пожар начался утром в понедельник. Огнем были охвачены газово-стационарная колонка и два автомобиля.