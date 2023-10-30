Причиной пожара на АЗС в Химках стала разгерметизация емкости с пропаном

В результате происшествия пострадали два человека

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Разгерметизация емкости с пропаном стала причиной пожара на АЗС в Химках, где огнем были охвачены палеты, бытовки и пять машин на площади 60 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В результате разгерметизации емкости с пропаном произошло возгорание палетов, бытовки и пяти автомобилей на общей площади 60 кв. м. В 08:40 огон был локализован, в а 09:04 - ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.

Пожар начался утром в понедельник. В результате пострадали два человека. В прокуратуре Подмосковья уточнили, что контролируют установление всех обстоятельств произошедшего.