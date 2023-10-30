30 октября, 13:14,
обновлено 30 октября, 13:40

ФСБ обнаружила тайник со снарядами времен Великой Отечественной войны под Брянском

Взрывоопасные предметы уничтожены на месте

БРЯНСК, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Брянской области обнаружили схрон с артиллерийскими боеприпасами, содержащими около 25 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Брянском районе обнаружен схрон, в котором находились артиллерийские боеприпасы для ствольной артиллерии калибра 105 мм в количестве 16 шт., содержащие, по оценке специалистов-взрывотехников, около 25 кг взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы уничтожены на месте. Уточняется, что снаряды добыты неустановленными лицами во время проведения несанкционированной поисковой деятельности в местах боев времен Великой Отечественной войны.

Позже стало известно, что в Дятьковском районе области обнаружена минометная мина. "В лесном массиве Дятьковского района был обнаружен ВОП (взрывоопасный предмет - прим. ТАСС) времен Великой Отечественной войны. <...> Благодаря действиям спасателей была изъята и обезврежена 1 единица ВОП времен войны - минометная мина 82 мм", - сообщили в пресс-службе управления МЧС по Брянской области. 

Теги:
РоссияБрянская область
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