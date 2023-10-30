В Уфе произошло массовое отравление детей в одном из кафе

В настоящее время ТАСС не располагает данными о количестве отравившихся

УФА, 30 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Башкирии проводит расследование по факту массового отравления детей в одном из заведений общепита Уфы, где был организован праздник по случаю дня рождения, сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

"Нами получена информация о случаях заболевания детей, предварительно, кишечной инфекцией. Все заболевшие дети были на детском дне рождения в одном из заведений Уфы. Специалисты Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии выехали на объект для проведения эпидрасследования, для определения границ очага и поиска возможного источника инфекции", - говорится в сообщении.

В настоящее время ТАСС не располагает данными о количестве отравившихся.