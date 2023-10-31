31 октября, 05:52

В Уфе после отравления детей приостановили работу игрового центра

По последним данным, за медицинской помощью обратились девять человек

УФА, 31 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор приостановил деятельность семейного парка "Джанго парк" в Уфе после отравления детей, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"Временно приостановлена деятельность "Джанго парка" в развлекательном центре ТЦ "Июнь". На данный момент за медицинской помощью обратились девять человек. Готовятся материалы для направления в суд. Угрозы распространения инфекции нет", - говорится в опубликованном сообщении.

Информация о массовом отравления детей во время празднования дня рождения поступила 30 октября без уточнения количества пострадавших. 

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© Информационное агентство ТАСС
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