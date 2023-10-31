31 октября, 07:05
Палестино-израильский конфликт

В Тель-Авиве сообщили о задержании троих граждан Израиля, планировавших теракт

Где и когда подозреваемые собирались устроить атаки неизвестно

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) совместно с полицией провели операцию по задержанию троих израильтян, подозреваемых в связях с ИГ ("Исламское государство", террористическая организация запрещена в РФ).

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Об этом сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По его данным, задержанные планировали организовать теракт на фоне вооруженного столкновения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Все трое были уроженцами северных городов еврейского государства Сахнина и Аррабы. Информации о том, где и когда подозреваемые собирались устроить террористические атаки, не приводится. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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